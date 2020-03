LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri dieci tamponi positivi. Cinque in un solo colpo a Lacedonia, che entra nella mappa dei Comuni con almeno un caso di Covid-19,Ieri, purtroppo, c'è stata anche una vittima. È la dodicesima, mentre sono 153 in totale i contagiati della provincia di Avellino.Lo ha detto in diretta a I fatti vostri su Rai Due. Sono 79 i test analizzati ieri dall'ospedale Moscati su persone dell'Irpinia, del Sannio e del Casertano.È il quinto, a cui aggiungere l'anziano originario di Greci ma domiciliato nella città del Tricolle. Ieri è spirato un 71enne che era ricoverato nell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio del capoluogo. L'uomo era giunto il 9 marzo scorso nella struttura di contrada Amoretta. Poi il quadro clinico è peggiorato fino al tragico epilogo. Come per buona parte delle altre persone aggredite dal virus aveva una serie di patologie pregresse.I tamponi a Lacedonia sono invece stati effettuati su residenti in isolamento domiciliare che apparterrebbero allo stesso nucleo familiare.Dall'inizio dell'emergenza l'Asl, con personale adeguatamente formato a bordo di due mezzi Anpas, ne effettua una cinquantina al giorno «al fine di garantire a tutti un percorso diagnostico adeguato», spiega la direzione generale. Questi operatori ieri hanno fatto doppio lavoro anche per i ricoverati del Frangipane di Ariano Irpino. «Dopo l'esecuzione evidenziano dall'Asl il tampone viene consegnato per essere analizzato al laboratorio attivato presso il Moscati, che ne processa circa ottanta al giorno. L'enorme quantità e i tempi previsti dal processo non consentono di superare il numero di prelievi e l'analisi di una determinata quota al giorno». L'Azienda Sanitaria Locale, tramite il proprio personale, «sta facendo un lavoro importante per i cittadini in isolamento presso il proprio domicilio, monitorando centinaia di persone e garantendo la migliore assistenza possibile pur in condizioni di criticità».La conta generale dei positivi in Irpinia arriva a 153. Di questi 68 ad Ariano Irpino, compresi la 59enne moglie del ginecologo del Frangipane che è guarita e i cinque decessi oltre all'anziano di Greci spirato nei giorni scorsi. Segue Avellino con dieci.. Sale a due anche Cervinara. Uno positivo per Bonito (deceduto), Castel Baronia, Cesinali, Montecalvo Irpino, Montefredane, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Vallesaccarda, Pietradefusi e Bagnoli Irpino (la persona vive stabilmente a Napoli).