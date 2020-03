LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche il sindaco di Trevico, Nicolino Rossi, tra i tredici nuovi positivi al Coronavirus. Il bilancio provinciale dice che in totale sono 143 con un guarito, ma cala la percentuale rispetto ai tamponi eseguiti al Moscati: 256 di cui 17 che hanno confermato il Covid-19, comprensivi della quota del Sannio. Purtroppo va registrata anche l'undicesima vittima.La 60enne presentava altre patologie. Sempre ieri nel presidio cittadino è deceduta una 69enne di Nocera Inferiore (Salerno). Entrambe erano ricoverate nell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio di contrada Amoretta. Ieri, dunque, altri tredici casi di Covid-19. Due dei quali a Trevico. La piccola comunità della Baronia è in ansia per i propri concittadini.L'apprezzato amministratore si trova ricoverato nel reparto di Medicina Interna del Moscati.Nel nosocomio del capoluogo è giunto il 19 marzo, dopo una prima tappa al pronto soccorso dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi per alcuni accertamenti finalizzati a comprendere le cause di febbre e polmonite. Rossi è un dirigente veterinario dell'Asl di Avellino, specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale. Oltre ai due contagiati di Trevico, bisogna registrarne nuovamente altri ad Ariano Irpino.Ora sono 66, compresi i quattro decessi dei giorni scorsi. Tre nuovi casi a Scampitella, uno per Melito Irpino, Flumeri, Mirabella Eclano e Pietradefusi. In quest'ultimo Comune è stato aggredito dal virus un infermiere che presta servizio all'ospedale Rummo di Benevento, dove si trova ricoverato da qualche giorno. Dalla scorsa settimana era comunque in quarantena volontaria presso la sua abitazione insieme ai familiari. Non avrebbe avuto contatti con la comunità locale.Quindi, bisogna stare tranquilli. Voglio ringraziare i medici di base per il lavoro che stanno portando avanti e i volontari. Esorto tutti a rimanere in casa. Finora la gente di Pietradefusi, fatta eccezione per qualche caso isolato, sta dimostrando grande senso di responsabilità. Il bilancio generale della provincia è di 143 contagiati: 66 compresi i quattro decessi per Ariano Irpino, dieci per Avellino, otto per Flumeri, sei per Mercogliano.A Scampitella ora i casi salgono a cinque e creano allarme nel paese. Altrettanti per Mirabella Eclano (compreso un decesso). Quattro positivi per Solofra, tre per Venticano (compreso un decesso), Chiusano San Domenico, Monteforte Irpino. Ancora: due per Grottaminarda, Gesualdo (tra cui la donna di 60 anni venuta a mancare ieri), Lauro, Bonito (deceduto), Villanova del Battista (con un decesso), Forino, Trevico, Savignano Irpino e Melito Irpino (uno dei quali domiciliato a Bonito). Uno per San Martino Valle Caudina, Pietradefusi, Taurasi, Montefredane, Vallesaccarda, Greci (la persona è deceduta), San Michele di Serino, Cesinali, Castel Baronia, Cervinara, Bagnoli Irpino, anche se quest'ultimo vive stabilmente a Napoli e uno per Sant'Angelo dei Lombardi (un secondo era stato attribuito erroneamente). Solo ieri sono stati processati dai laboratori del Moscati ben 256 tamponi, di cui 17 risultati positivi. Ma tra questi c'è anche la quota della provincia di Benevento (Asl e azienda ospedaliera San Pio).