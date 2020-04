LEGGI ANCHE

Il contagio in Irpinia rallenta. Appare consolidata questa tendenza. Ieri dal report dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Portici e del Moscati sono emersi solo due nuovi positivi (423 il conto provinciale).. Negli ultimi dieci giorni il rapporto tra tamponi processati e casi registrati è inferiore al due per cento. Il dato generale da quando è scoppiata l'emergenza evidenzia che i positivi riscontrati sul totale dei test effettuati (oltre cinquemila) è dell'8,7 per cento. Arriva all'11,8 per cento, invece, la quota di decessi rispetto al numero di contagiati. Sono 49 i morti.Ha sconvolto l'intera Irpinia la scomparsa dell'agricoltore 44enne del Tricolle, Vincenzo Gambacorta, un papà di due bimbi piccoli. E' la vittima più giovane del Covid-19. Segnali incoraggianti per quanto riguarda i ricoveri, che scendono a 70, di cui 25 al Moscati di Avellino e 45 al Frangipane di Ariano Irpino. Sempre di meno i pazienti in Terapia Intensiva: cinque in tutto.. Il conto complessivo è di 65, con i due che si sono aggiunti ieri: una cittadina di Chiusano San Domenico e il capitano della Guardia di Finanza di San Martino Valle Caudina. Ha condiviso la sua gioia con la comunità di Chiusano il sindaco Carmine De Angelis: Una bellissima notizia. E' guarita la nostra prima paziente. A nome mio e di tutta l'amministrazione un caloroso abbraccio a lei e ai suoi familiari. Felice anche il primo cittadino di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano. L'ufficiale delle Fiamme Gialle ha sconfitto il virus ed è pronto a tornare oggi dalla sua famiglia a Napoli. Il militare, residente in Irpinia, di fatto vive nel capoluogo campano con la famiglia. Appena avuta conferma della positività del suo tampone, il capitano aveva deciso di trasferirsi a San Martino per l'isolamento. Poi c'è stato bisogno del ricovero al Moscati. Nel bilancio dell'Irpinia emergono dunque 423 positivi complessivi, con quarantanove decessi e sessantacinque guariti. Ad Ariano Irpino sono ora 149 i positivi, con ventuno vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trenta contagi (un decesso). Solofra a quota venticinque. Diciannove (due decessi) a Mercogliano. Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Cinque per Cervinara, Villanova del Battista (due decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico, Vallesaccarda e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli).A quota quattro Bonito (due i decessi), Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Monteforte Irpino, Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due contagiati per Vallata, Teora, Montoro, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi e Pratola Serra. Uno per San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino) e Paternopoli.