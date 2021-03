Il Coronavirus avanza in Irpinia a Montoro e Serino Altri 4 decessi

Il contagio cresce tra capoluogo, Hinterland, Serinese e Valle dell'Irno. Sono 76 i casi emersi nell'ultimo bollettino dell'Asl per quest'area del territorio.

In tutta la provincia ne sono stati scovati 150 su 1.406 tamponi analizzati. Il tasso di positività sale leggermente, passando dal 10,02% al 10,7%. E purtroppo sono ancora da conteggiare altre quattro vittime: due al Moscati, una 77enne di Montefalcione e un 91enne di Atripalda; e due all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, si tratta di un 61enne del Tricolle e di una donna di 81 anni di Lioni. «È la Giornata nazionale dedicata alle vittime del Coronavirus - dice il sindaco del comune altirpino, Yuri Gioino - Una giornata di ricordo e di cordoglio per tutto il Paese con un minuto di silenzio come segno di vicinanza delle istituzioni alle famiglie delle vittime del Covid. Sui municipi di tutta Italia il tricolore esposto a mezz'asta. È anche un giorno in cui una nostra concittadina ha perso la battaglia contro il Covid. Alla famiglia la mia vicinanza a nome di tutta la comunità». Gli irpini deceduti a causa del virus sono 282 da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria (221 dalla scorsa estate). Complessivamente dall'estate, compresi guariti e decessi, si contano 13.682 casi di Coronavirus in provincia.

E proprio ieri è stata eseguita dal medico legale, Lamberto Pianese, affiancato da un anestesista e da un cardiochirurgo, l'autopsia sul corpo di Giovanni Amatrudo, l'ex vigile urbano di Contrada morto al Moscati, dove era stato ricoverato per un intervento. Nel corso della degenza era risultato positivo. La famiglia ha presentato denuncia. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo d'indagine per fare piena chiarezza. Dopo l'esame autoptico si potranno ora celebrare i funerali.



Dunque, bandiere a mezz'asta ovunque in Irpinia e minuto di raccoglimento rispettato dalle istituzioni locali. Che sono alle prese con la curva del contagio ancora verso l'alto. I 150 casi scoperti dall'Azienda sanitaria sono cosi distribuiti nei vari comuni: 3 ad Altavilla Irpina, 4 ad Ariano Irpino, 3 ad Atripalda, 19 ad Avellino, 1 a Bonito, 6 a Calitri, 1 a Cervinara, 2 a Contrada, 1 a Flumeri, 2 a Forino, 3 a Frigento, 2 a Grottaminarda, 1 a Lapio, 1 a Lioni, 1 a Manocalzati, 2 a Melito Irpino, 1 a Mercogliano, 2 a Mirabella Eclano, 2 a Montefalcione, 8 a Monteforte Irpino, 1 a Montefredane, 9 a Montella, 5 a Montemiletto, 23 a Montoro, 3 a Mugnano del Cardinale, 1 a Paternopoli, 1 a Pratola Serra, 2 a Quindici, 1 a Rocca San Felice, 2 a Roccabascerana, 1 a Rotondi, 1 a San Martino Valle Caudina, 1 a San Michele di Serino, 1 a San Sossio Baronia, 1 a Santo Stefano del Sole, 1 a Scampitella, 12 a Serino, 1 a Sirignano, 3 a Solofra, 1 a Sorbo Serpico, 4 a Sturno, 1 a Summonte, 1 a Taurano, 4 a Torre Le Nocelle, 2 a Villamaina e 2 a Villanova del Battista.



Preoccupano i numeri relativi al capoluogo e all'hinterland, in salita ormai da giorni. Lo stesso vale per l'area del Serinese. In questa parte della Valle del Sabato vanno computati un caso per San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole, ben 12 a Serino, dove è scoppiato un focolaio in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Sono 14 gli immigrati contagiati. I nuovi positivi ufficializzati ieri sono tutti residenti in paese. Il sindaco Vito Pelosi fa sapere che 8 sono in quarantena da giorni perché familiari di persone già alle prese con il virus. Ma queste sono ore di trepidazione nell'attesa di conoscere i risultati dei tamponi molecolari per i 13 dipendenti, tutti del posto, della Terminio Frutta di San Michele di Serino. Il test rapido a cui sono stati sottoposti a inizio settimana ha fatto scattare l'allarme. Ieri sono stati convocati dall'Asl a Campo Genova ad Avellino per il tampone naso-faringeo di verifica. Gli esiti sono previsti per la giornata. La proprietà dell'azienda aveva eseguito uno screening generale sui lavoratori. Anche nella Valle dell'Irno si analizzano con attenzione i dati che stanno venendo fuori negli ultimi giorni.

Incremento importante di infetti a Montoro che fa segnare un aumento di 23 casi. Ma dal municipio rimarcano che è anche frutto del monitoraggio allargato avviato da una settimana. Da domenica e fino a ieri sono stati eseguiti 380 tamponi. Da tale screening sono emersi 30 contagi complessivamente. Sono oltre 500, invece, i cittadini sottoposti a test negli ultimi sette giorni. Sempre ieri, sono stati dichiarati guariti 10 montoresi alle prese con il virus. Gli attuali positivi nella città sono 163. Nella vicina Solofra ci sono ancora 3 casi da mettere nel bilancio locale.



