«Mantenere la calma e non farsi sopraffare da allarmi ingiustificati»: così Gaetano Zaccaria, il sindaco di Montefusco in provincia di Avellino che nella serata di ieri ha disposto con una ordinanza la protezione sanitaria per il 27enne rientrato con la sua auto da Codogno, provincia di Lodi, dove lavora come cameriere, estesa anche ai suoi familiari per un periodo di 14 giorni. Il giovane, che è stato sottoposto al tampone, e i suoi familiari, da quanto si apprende da fonti sanitarie, non accusano sintomi riconducibili al coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 20:08

