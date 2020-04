LEGGI ANCHE

E' stato lo stesso Governatore della Campania De Luca a sostenere che siamo probabilmente alla vigilia della scadenza dell'istituzione della «zona rossa» per Ariano Irpino. Ma perché domani sera possa essere effettivamente e finalmente emesso il provvedimento che consenta alla città di evitare i dannosi rigori di una zona blindata in entrata e uscita, c'è bisogno di un parere tecnico -scientifico del Servizio Epidemiologico dell'Asl di Avellino. Anche se già conta molto il fatto che all'ospedale S. Ottone Frangipane non ci sia più l'affanno delle settimane scorse. Anche ieri, infatti, si contava un solo paziente in terapia intensiva, nessun in sub intensiva e 47 in area Covid, di cui 44 positivi.Ecco la ragione per la quale l'Asl di Avellino sta effettuando lo screening completo di tutti i contatti dei soggetti positivi al Covid 19 attraverso la somministrazione dei test rapidi.sui contatti individuati da sottoporre a test. Si tratta di un lavoro corposo e capillare sulla popolazione locale che fornirà un quadro completo ed esaustivo della portata del contagio, utile a definire la situazione epidemiologica all'interno del Comune ed eventuali misure da intraprendere da parte delle autorità regionali e comunali. Ovviamente, non manca nel frattempo chi ritiene che bisognerebbe fare ancora di più per una vera indagine epidemiologica.«Il territorio è poco sicuro, e tutt'ora, a quasi due mesi dall'inizio dell'epidemia - sostiene il chirurgo ed ex capogruppo del Pd al Comune Carmine Grasso - si va avanti a tentoni senza riuscire ad imbroccare la via giusta. Bisogna capire che c'è necessità di una regia unica, basata su esperienze già vissute in altre regioni e che comunque abbia un minimo di base scientifica. Non si può prescindere da una sorveglianza sanitaria attenta che veda attori fondamentali i Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e Medici della continuità assistenziale, medici del Distretto e del SEP». Per Grasso, i servizi di epidemiologia hanno svolto un ruolo poco aderente a quelli che erano le reali necessità epidemiologiche e sono stati sopraffatti dall'ondata di richieste di intervento e, in nessun modo, sono riusciti a gestire e prevenire il diffondersi del contagio, piuttosto si sono messi in condizioni di inseguirlo. Tutt'ora il contagio non è sotto controllo e, nonostante la riduzione dei ricoveri in terapia intensiva, si rileva un aumento dei casi totali e ci si aspetta una nuova impennata . Ciò potrebbe accadere con l'avvio della fase 2.«Le difficoltà di interlocuzione ed interazione- spiega Grasso - tra i vari anelli della catena di sanitari hanno fatto fallire un sistema territoriale già precario. E' chiaro che il trattamento dei pazienti Covid-19 comincia sul territorio, dove devono essere individuati innanzitutto i sintomatici, e, dopo la diagnosi con tampone, devono iniziare il trattamento precoce ed un monitoraggio continuo. A seguire, devono essere individuati i positivi al tampone tra tutte le categorie a rischio».: «Precedenza, subito dopo il personale sanitario e del volontariato, di screening per gli operatori commerciali impiegati in attività di prima necessità; apertura immediata di un'altra farmacia nel comune di Ariano».