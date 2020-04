L'Irpinia può pensare alla Fase 2 con maggiore ottimismo. La curva del contagio conferma la sua discesa rapida. Nessun nuovo positivo è stato accertato ieri dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Portici e da quelli dell'ospedale Moscati che hanno processato complessivamente 118 tamponi.

A ciò si aggiunge la schiera di chi è riuscito a mettersi alle spalle l'infezione. Si infoltisce, infatti, il gruppo di cittadini guariti dal Covid-19. Altri quattro hanno sconfitto il virus, tre di loro sono stati in cura presso la clinica Santa Rita di Atripalda, durante la seconda parte della loro degenza. In Irpinia si contano ora 69 guarigioni, ma il numero è destinato a crescere. Si attende già oggi l'esito del secondo tampone per altri pazienti le cui condizioni di salute fanno ben sperare. Il dato dei guariti ha superato la quota dei decessi che sono, purtroppo, 49. Una ferita che sarà difficile da rimarginare per la provincia di Avellino e, soprattutto, per Ariano Irpino, la città più colpita con le sue ventuno vittime. Sul Tricolle, così come nel resto del territorio, è evidente il rallentamento del contagio. Anche se nella giornata di sabato proprio nella capitale dell'Ufita è stato accertato un nuovo caso, mentre un altro s'è registrato a Bagnoli Irpino. Per quest'ultimo si erano create delle incomprensioni tra Asl e Comune.

LEGGI ANCHE Coronavirus Italia, In Lombardia 10 volte i casi della Campania: la regione più colpita è la Valle D'Aosta

Dall'amministrazione pensavano si trattasse di un positivo già riscontrato in precedenza, ma poi tutto è stato chiarito. Dunque, l'Azienda sanitaria ha ragione: c'è un altro contagio. «Va evidenziato che nessun errore è stato commesso dagli addetti ai lavori - ammette il sindaco Teresa Anna Di Capua - Anche di intesa con il Dipartimento di Prevenzione, saranno portati a termine i provvedimenti di permanenza domiciliare necessari rispetto a questo nuovo caso». Di Capua, poi, ammonisce chi non sta rispettando le misure: «La notizia impone a tutti di non abbassare la guardia e a continuare a rispettare rigorosamente le regole restrittive ancora in vigore sottolinea Con rammarico devo lamentare che sono pervenute diverse segnalazioni di persone andate in giro a passeggiare o che si sono recate nei campi di domenica. Ricordo che questi comportamenti sono ancora vietati e del tutto irresponsabili. Saranno intensificati ulteriormente i controlli lungo le strade del nostro Comune. Ogni passo falso può avere in questo momento gravi ripercussioni e vanificare gli sforzi fin qui fatti».

Il quadro provinciale non cambia: sono 423 i contagiati complessivi, con quarantanove decessi e sessantanove guariti. Ad Ariano Irpino sono 149 i positivi, con ventuno vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trenta contagi (un decesso). Solofra a venticinque. Diciannove (due decessi) a Mercogliano. Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Cinque per Cervinara, Villanova del Battista (due decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico, Vallesaccarda e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli). Sono quattro a Bonito (due i decessi), Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Monteforte Irpino, Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per Vallata, Teora, Montoro, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi e Pratola Serra. Uno per San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino) e Paternopoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA