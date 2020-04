Si cerca la svolta sul Tricolle nella lotta al Coronavirus. Per una mappatura mirata del territorio regionale e provinciale e in particolare per ampliare la platea dei soggetti esaminati proprio ad Ariano Irpino, dopo gli appelli di vari esponenti politici e di associazioni, scende in campo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Già da ieri mattina mezzi e personale della struttura sanitaria con sede a Portici, diretta dall'irpino Antonio Limone, hanno avviato «l'Azione 2 del Piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid-19» sul territorio comunale. Ma c'è di più. A conferma del fatto che la Regione Campania sia seriamente preoccupata per quanto accade nella città del Tricolle, dove i contagi non sono stati ancora bloccati dopo l'indagine epidemiologica e neanche dopo l'esperienza della zona rossa, va registrata la presenza ad Ariano Irpino dello stesso direttore dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno , Antonio Limone. Che è stato nella cittadina per rendersi conto della situazione, sia consultando direttamente diversi medici di base che effettuando una visita al centro di ricerche di Biogem (ora impegnato a processare i tamponi proprio come l'Istituto di Portici), dove ha incontrato il professore Michele Caraglia e la professoressa Marianna Scrima e dove è stato successivamente raggiunto dal direttore Generale dell'Asl di Avellino, Maria Morgante, per un ulteriore aggiornamento del fenomeno Coronavirus sul Tricolle.

«Ho condiviso - spiega Limone - il progetto affidatomi dal governatore De Luca per l'intera Regione e nel rispetto dei tempi previsti contiamo di dare risposte più celeri per offrire alle autorità regionali e locali un quadro davvero chiaro del fenomeno, in particolare per questo territorio». Come dire: comincia una fase davvero nuova di indagine. Bisogna capire bene come si siano potuti sviluppare ad Ariano tanti focolai e come poterli neutralizzare del tutto. In effetti, come d'altra parte, si legge in un comunicato dell'Asl di Avellino, si tratta di dare «l'avvio ad un'azione di sorveglianza sanitaria del territorio regionale con il monitoraggio capillare su scala comunale, attraverso una programmazione dei campionamenti della cittadinanza da sottoporre a tampone e relativa esecuzione».

In vista del ritorno all'attività ordinaria delle strutture ospedaliere e sanitarie che dovranno nei prossimi giorni anche riaprire i reparti «classici», il coordinamento dell'azione di sorveglianza sanitaria del territorio è stata dunque affidata, su base regionale, all'Izsm, «il quale si avvarrà della collaborazione dei distretti sanitari delle Asl e delle amministrazioni comunali, e procederà all'istituzione di unità operativa di gestione delle attività di sorveglianza sanitaria su base comunale. Tale attività si andrà ad aggiungere allo screening già eseguito e in corso dall'Asl di Avellino, la quale, per la città di Ariano Irpino, ha chiesto all'Istituto di Portici un ampliamento della mappatura con tamponi ai contatti stretti già screenati con i test rapidi».

La prima azione si sviluppa attraverso la sorveglianza sul personale medico-sanitario esposto ad alto rischio di contagio e sulla gestione delle emergenze per monitorare la popolazione sintomatica che richieda verifica della positività all'Asl per il proprio domicilio, attraverso il medico di medicina generale. «La sinergia degli attori coinvolti - spiegano - in tal modo, garantisce da una parte l'evasione delle richieste dei soggetti sintomatici e dei contatti e, dall'altra, programma un piano sistematico di sorveglianza su undici categorie sanitarie ad alto rischio».

Insomma, è indispensabile che il piano economico regionale, previsto per la ripresa delle attività produttive nella Fase 2, sia anticipato ed accompagnato da un'azione sanitaria di screening mirata, in grado di adattarsi alle diverse realtà del territorio regionale e, al contempo, garantire equità, uguaglianza ed universalità dei servizi sanitari regionali offerti. La Fase 2, infatti, non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza per la popolazione residente. Insomma, si devono creare le condizioni ideali per la progressiva ripresa delle attività economiche e commerciali, al fine di rendere stabile nel tempo, e sicura dal punto di vista sanitario, la graduale ripresa del territorio.

