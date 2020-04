Quattromila test rapidi da distribuire ai medici di base. Arriveranno entro venerdì. Li ha acquistati la Provincia di Avellino. Il provvedimento è stato approvato dal presidente Domenico Biancardi che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l'Ordine dei Medici e con i sindaci. Saranno proprio i medici a eseguire il test in vitro veloce su persone in isolamento fiduciario che presentano sintomi e su coloro che sono stati a stretto contatto con i contagiati. In caso di positività l'esito verrà comunicato alle autorità competenti. Nel frattempo, il sindaco disporrà la quarantena obbligatoria in attesa che l'Asl proceda con il tampone per l'accertamento definitivo. Il kit è utile per una pre-diagnosi. A ogni medico di base la Provincia, sempre attraverso l'Ordine, distribuirà dispositivi di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA