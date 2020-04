Morire a 44 anni per Coronavirus. La vittima più giovane in Irpinia. Un dramma che fa passare in secondo piano il crescente numero di guariti ora sono 63 e il fatto che ci siano solo tre nuovi positivi per un totale di 421 in Irpinia.

Il nemico invisibile e maledetto colpisce davvero tutti e mette ancora alla prova la comunità di Ariano. Al Moscati è venuto a mancare Vincenzo Gambacorta, papà di due bambini. Il 44enne, agricoltore del Tricolle, non è riuscito a superare la fase critica (aveva qualche patologia pregressa, ma non grave). Eera stato ricoverato il 22 marzo scorso. Ha lottato fino all'ultimo contro il Covid-19, ma alla fine il suo cuore non ha retto. Sconcerto alla contrada Difesa Grande, dove risiedeva. Uno choc per tutto il Tricolle. Il 44enne era un gran lavoratore, genitore e marito esemplare. Lo piangono in tanti. E non solo i parenti, tra cui l'ex sindaco e presidente della Provincia, Domenico Gambacorta, che ricorda lo scambio di messaggi telefonici con il familiare anche durante la degenza. «Hai lottato fino all'ultimo contro questo male terribile, mentre noi da lontano provavamo a recuperare notizie, sperando che arrivasse un qualche miglioramento. Un grande dolore per tutti. Addio Gigante. Addio Enzino», la dedica dell'ex sindaco su Facebook.

Una tragedia senza fine per Ariano Irpino che ieri ha registrato al Frangipane anche il decesso di un'anziana. Un caso sospetto, per tale motivo è stato eseguito il tampone post-mortem. E sempre Al Moscati è scomparso il 66enne sindaco di Saviano, Carmine Sommese, legatissimo all'Irpinia e soprattutto alla comunità di Baiano, anche per la sua attività professionale di medico. È spirato in Rianimazione a contrada Amoretta. Per il Tricolle c'è solo la buona notizia dei tamponi negativi sugli altri ospiti del centro Minerva. Positivo solo un operatore. I nuovi casi di contagio si registrano a Montemiletto, Montecalvo Irpino e Vallata. Ha sconfitto, invece, il virus il consigliere comunale di Forino, Charlie Vottariello. E per festeggiare la sua guarigione sono andati a prenderlo il sindaco Antonio Olivieri e l'assessore alle Politiche Sociali, Laura Giardino. In cura dal 23 marzo, il rientro del 55enne amministratore è stato salutato con grande gioia in paese. «Ci sono giorni che nella vita non si dimenticano mai. Oggi è uno di questi. Bentornato a casa Charlie, bentornato nella tua Forino. È finalmente finito questo bruttissimo incubo», è il messaggio del sindaco Olivieri.

Dal bollettino dell'Irpinia emergono 421 positivi complessivi, con quarantanove decessi e sessantatre guariti. Ad Ariano Irpino sono 148 i positivi, con ventuno vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trenta contagi (un decesso). Solofra a quota venticinque. Diciannove (due decessi) a Mercogliano. Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Cinque per Cervinara, Villanova del Battista (due decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Vallesaccarda. A quota quattro Bonito (due i decessi), Avella, Bagnoli Irpino (uno però vive a Napoli) e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Monteforte Irpino e Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito). Salgono a quattro, inoltre, Montecalvo Irpino e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due contagiati per Vallata, Teora, Montoro, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi e Pratola Serra. Uno per San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino) e Paternopoli.

