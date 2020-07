Lampedusa è l'ultimo porto e la prima porta d'Europa per i migranti africani. L'Irpinia invece è solo un passaggio intermedio, una sistemazione temporanea, di una catena umanitaria e solidale con l'isola al collasso. Nelle ultime ore ne sono sbarcati nove sul nostro territorio, ma già da qualche giorno ne sono arrivati all'incirca una trentina, sistemati nei centri d'accoglienza di Forino, Montoro, Paternopoli, Prata P.U., Serino. E altri sedici sono in arrivo oggi dal Cara di Capo Rizzuto: saranno sistemati a Conza della Campania e a Sant'Angelo dei Lombardi.

Tutti i richiedenti asilo trasferiti in Irpinia sono adesso in quarantena fiduciaria e vigilata. Eppure sette tunisini, ospitati in un centro di Forino e in isolamento fiduciario, sono riusciti nottetempo a eludere i controlli, e a darsi così alla fuga. Chi attualmente è ospitato negli Sprar irpini dovrà essere sottoposto al test sierologico o al tampone purtroppo non effettuato al momento dello sbarco a Lampedusa, prima dello smistamento e quindi del collocamento sul territorio nazionale. L'emergenza adesso è duplice: umanitaria e sanitaria. Le massime autorità provinciali hanno già provveduto a sollecitare l'Asl di Avellino affinché da qui ai prossimi giorni gli stranieri appena arrivati siano sottoposti ai controlli sanitari imposti dal Covid.

L'allerta resta comunque alta, soprattutto attorno ai centri irpini che ospitano i nuovi migranti trasferiti dalla Sicilia e dalla Calabria. Le forze dell'ordine sono impegnate nel servizio di vigilanza alle strutture che offrono un riparo a quanti hanno raggiunto l'Italia attraverso il Canale di Sicilia a bordo di barconi sconquassati o barchini autonomi. Alla fine cambia poco. La disperazione è sempre la stessa. Solo che stavolta i rischi sanitari legati ai flussi migratori dalla Libia sono più inquietanti rispetto al recente passato a causa della pandemia. Chi fugge oggi fugge anche dalle epidemie che flagellano l'Africa.

I sindaci dei paesi irpini che da anni hanno familiarizzato col fenomeno dell'accoglienza dei migranti hanno pertanto chiesto garanzie a rassicurazioni in materia sanitaria, si intende, al prefetto Paola Spena al fine di tranquillizzare le rispettive comunità che non hanno mai mostrato insofferenza e ostilità nei confronti dei richiedenti asilo alloggiati nelle strutture convertite per dare ospitalità a chi è riuscito a superare difficoltà peggiori prima di mettere piede a Lampedusa e poi in Irpinia. L'integrazione sul nostro territorio è esemplare. Più di un migrante in questi anni, da quando è iniziata la prima ondata migratoria dalle coste africane, ha scelto di restare qui. C'è chi ha avuto la fortuna di trovare, e pure subito un lavoro, e anche l'amore. La solidarietà delle comunità che finora hanno dato accoglienza è stata spontanea, mai artefatta. Oggi però l'unico timore che anima gli amministratori locali non è la gestione degli arrivi ma il Covid-19.

