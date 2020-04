LEGGI ANCHE

«Sì ai test rapidi per stanare gli asintomatici e tranquillizzare la comunità». Così ieri il sindaco di Lauro, Antonio Bossone, alla notizia che i sanitarigiunti in paese con l'Unità mobile, hanno eseguito i test rapidi a sei parenti stretti del salumiere e a quattro dipendenti dell'Azienda speciale «Antico clanis multiutility», risultati tutti negativi.«Ci sono - afferma il sindaco- sufficienti evidenze scientifiche che sorreggono la validità e l'utilità di questi test rapidi in ausilio alla sierologia classica e ai tamponi faringei. Per cui, al fine di individuare e isolare gli asintomatici in paese, nelle prossime ore scriverò personalmente alla manager Morgante affinché questa attività di screening sia garantita a tutti coloro che sono particolarmente esposti al rischio del contagio. La Zona rossa scadrà lunedì. Abbiamo quindi la necessità di avere il polso del reale contagio in paese. Nei giorni scorsi sono stati fatti una trentina di tamponi, che hanno dato tutti esito negativo. E di questo sono felice. Ma la mia comunità necessita di essere tranquillizzata e noi non possiamo assolutamente abbassare la guardia».Nel pomeriggio di ieri, intanto, sono arrivati a Lauro i rinforzi programmati dalla Polizia per intensificare i servizi di controllo straordinario nel territorio comunale a cinque giorni dalla proroga dellaa da parte dell'Unità di crisi della Regione. Ben tre equipaggi del Reparto Prevenzione crimine «Campania» forniranno ausilio temporaneo alle pattuglie del Commissariato di Polizia di Lauro, diretto dal commissario capo Vincenzo Sullo, per il controllo del principale varco di accesso al paese che si trova nei pressi della Certosa di San Giacomo. Non solo. Queste unità di rinforzo avranno anche il compito di accertare, mediante appositi posti di controllo e vigilanza dinamica sul territorio, il rispetto delle misure previste dal decreto ministeriale e delle prescrizioni imposte a Lauro da quando è stato disposto il blocco totale. Quindi, il divieto di allontanamento da parte di tutti i residenti e il divieto di accesso in paese fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita da parte degli operatori sanitari e socio sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite e quelle strettamente funzionali alle stesse. A tal fine, sarà utilizzato il sistema di aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr) con tre operatori del servizio di controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine di Roma.Buona notizia di ieri è che il Comune ha avviato la distribuzione di buoni alimentari a favore di circa 40 famiglie bisognose grazie agli 8mila e 300 euro stanziati dal Piano di zona sociale «Vallo Lauro-Baianese». I buoni sono stati previsti anche di piccolo taglio per favorire i negozi di vicinato e i minimarket. Con questi tagliandi si potranno comprare esclusivamente beni di prima necessità, quindi niente alcolici e tabacchi. Il Comune si è anche attivato per procedere quanto prima alla distribuzione di ulteriori buoni spesa, tenendo conto dei 26mila euro previsti dal decreto Conte. In questo caso, si andranno a soddisfare le esigenze primarie di altre 80 famiglie del paese, che si trovano anch'esse in difficoltà economiche in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Prosegue senza tregua l'attività di solidarietà promossa dalla Caritas e dallatretta collaborazione con la Parrocchia. «La rete della solidarietà afferma don Luigi, parroco di Lauro è sostenuta dalla generosità delle persone. Alcune hanno fatto un bonifico, altre hanno lasciato offerte direttamente in chiesa. Ci sono cittadini che sostengono la spesa sospesa o acquistano prodotti alimentari facendomeli recapitare. Grazie a questa iniziativa di solidarietà, avviata il 25 marzo, riusciamo a dare una mano a 25 famiglie in difficoltà». Don Luigi lancia così un appello ai cittadini: «Continuiamo ad avere pazienza e a tenere duro. Restiamo a casa e diamo un senso a questo tempo, che può essere utile per curare le relazioni familiari e interfamiliari».