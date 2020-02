Isolamento domiciliare per un autista bulgaro 45enne, residente a Carife, di ritorno dalla provincia di Lodi. E’ stato fermato al casello di Grottaminarda dell’autostrada Napoli-Canosa dalle forze dell’ordine. L’autotrasportatore ha riferito di provenire dal Lodigiano, area focolaio del Coronavirus, dove si era recato per motivi di lavoro. E’ stato allertato il sindaco di Carife che ha disposto l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione per il 45enne, la moglie e per i figli. L’autista bulgaro e la sua famiglia si sono dimostrati subito collaborativi.

LEGGI ANCHE Coronavirus, pronte le misure anticontagio dei sindaci dell'area vesuviana

Ultimo aggiornamento: 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA