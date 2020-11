Due persone della provincia di Napoli morte per Coronavirus all'ospedale di Avellino. È deceduto nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 78enne di Carbonara di Nola. L’uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato in terapia subintensiva dal 12 novembre scorso. Poco più tardi al Covid Hospital è spirata una 83enne di Nola. La donna era ricoverata in terapia subintensiva dal 9 novembre scorso. Continuano a crescere i decessi in Irpinia. Ormai le vittime si registrano ogni giorno.

