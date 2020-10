Dopo quasi un mese di ricovero è morto un anziano di Avella positivo al Coronavirus. L'uomo era stato trasferito dal 16 settembre per positività al Covid-19 nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. È deceduto la notte scorsa al Covid Hospital questa notte. L’anziano presentava delle comorbilità. Si tratta della seconda vittima in pochi giorni in Irpinia e la sessantunesima da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. I contagi in provincia continuano a salire. Preoccupano i cluster di Mirabella Eclano.

Ultimo aggiornamento: 12:37

