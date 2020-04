Lo scorso 24 febbraio Gerardo Ficca, diabetico settantaduenne di San Mango sul Calore, aveva subito l'amputazione del piede sinistro a Villa Esther, ad Avellino. Poi, il 4 aprile l'uomo è morto a causa del Covid-19 all'ospedale San Pio di Benevento dove era stato trasferito d'urgenza per una grave insufficienza respiratoria soltanto undici giorni prima.

L'intervento chirurgico di amputazione del piede, intervento estremamente delicato, era riuscito alla perfezione tanto che a distanza di qualche giorno, il 2 marzo, Gerardo era ritornato a casa. La degenza domestica procedeva bene ma i sanitari avellinesi che lo avevano seguito prima e dopo l'operazione gli avevano consigliato di fare riabilitazione ortopedica presso un centro specializzato alle porte di Benevento, «Villa Margherita», poi diventato focolaio da Covid. E qui l'uomo era stato trasferito una settimana dopo il rientro a San Mango, il 10 marzo. Date impresse nella memoria della vedova e coetanea, L.D., che si è rivolta all'avvocato Augusto Guerriero per sporgere denuncia contro Villa Margherita, ma anche nella cartella clinica dello sfortunato paziente irpino deceduto per il Coronavirus.



L'altro giorno il legale di fiducia della famiglia Ficca ha depositato via Pec la denuncia presso la Procura della Repubblica del capoluogo sannita, competente per territorio. La vedova vuole chiarezza sulle cause del contagio e di conseguenza giustizia sulla morte dell'amato congiunto. La donna ha ricostruito nei dettagli, all'avvocato Augusto Guerriero, i passaggi salienti del ricovero del marito presso la struttura specializzata nella riabilitazione alle porte di Benevento. La moglie di Ficca, impossibilitata a raggiungere il centro per fare visita al marito ricoverato, lo sentiva telefonicamente ogni giorno. L'ultima chiamata risale al 19 marzo. In quella occasione L.D. ha notato un cambiamento nella voce e nell'umore di Gerardo. Il settantaduenne di San Mango sul Calore lamentava un forte mal di gola e attacchi violenti di tosse, sintomi premonitori del Covid-19. La donna però non si era allarmata oltremodo, convinta che fossero invece i sintomi dell'influenza di stagione, invece. Da quel giorno non ha sentito più il marito né ha avuto sue notizie fino allo scorso 23 marzo quando è stata contattata da un medico del centro Villa Margherita che le aveva annunciato il trasferimento, e quindi il ricovero, di Gerardo presso l'Unità di Terapia Intensiva del San Pio di Benevento. Il ricovero è durato lo spazio di una decina di giorni. Le condizioni cliniche del 72enne irpino erano apparse subito critiche e seriamente compromesse da una grave forma di insufficienza respiratoria riconducibile al Covid-19. E infatti, sottoposto ai tamponi naso-faringei, Gerardo Ficca è risultato positivo.

Il calvario dell'uomo, conosciuto e stimato dalla comunità sammanghese, è stato ricostruito minuziosamente dalla moglie, L.D., che ha ritenuto opportuno rivolgersi a un legale perché sia fatta chiarezza sui passaggi precedenti al ricovero dello sfortunato consorte nella Rianimazione del maggiore nosocomio sannita dove è deceduto sabato scorso, il 4 aprile. Una data che ha stravolto la vita della donna, originaria della Puglia, che, attraverso l'avvocato Augusto Guerriero, vuole sapere solo la verità su quanto è accaduto nella struttura Villa Margherita', primo focolaio sannita, dove il marito, diabetico, era stato ricoverato per essere sottoposto a un trattamento di riabilitazione in seguito all'amputazione del piede sinistro. Le condizioni di Gerardo Ficca che a telefono l'ultima volta con la moglie lamentava strani malesseri e un mal di gola che gli toglieva il respiro sono precipitate nel giro di pochissimi giorni. Il trasferimento d'urgenza al vicino ospedale San Pio' si era reso necessario per l'aggravamento dei problemi respiratori, per giunta in piena emergenza Covid-19, dell'uomo deceduto il 4 aprile.

