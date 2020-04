Politica irpina in lutto. È deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, l'ex assessore provinciale Franco Lo Conte. Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Da oltre dieci giorni Lo Conte era nel nosocomio della sua città di residenza dove aveva ricoperto per anni la carica di consigliere comunale e di assessore. Era stato candidato anche al Parlamento e al Consiglio Regionale. Per la provincia di Avellino si tratta della ventinovesima da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Diversi i messaggi di cordoglio.

Ultimo aggiornamento: 16:01

