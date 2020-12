Si torna a morire per Coronavirus in Irpinia. Una lista di vittime che continua ad allungarsi in questa seconda ondata dell'emergenza sanitaria. È deceduto nel tardo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, un 72enne di Montoro. L’uomo era ricoverato dal 1° dicembre in terapia sub intensiva e il 26 era stato intubato, in considerazione dell'aggravamento delle sue condizioni. Nella terapia intensiva dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati sono attualmente ricoverati 8 pazienti alle prese con il Covid-19.

