Ancora una vittima del Covid-19 in Irpinia. È deceduta questa mattina, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente 91enne di Sant’Angelo dei Lombardi. L’anziana, positiva al nuovo Coronavirus, era ricoverata in terapia subintensiva dal 27 novembre. Si allunga dunque la lista di decessi in provincia di Avellino in questa seconda ondata dell'emergenza sanitaria. Oggi sono stati celebrati i funerali della 17enne di Avella che era ricoverata al Moscati. L'Irpinia oggi registra altri 58 contagi da Covid-19 su 660 tamponi fatti analizzare dall'Asl.

