Ancora un decesso per Covid-19 in Irpinia. È deceduto nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell'azienda Moscati, un paziente 90enne di Atripalda, ricoverato dal 27 gennaio. Si tratta di uno storico commerciante della città del Sabato. Al Covid Hospital del Moscati risultano ricoverati 37 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Lunedì scorso un paziente 61enne di Avella ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in un centro di riabilitazione della provincia di Avellino. Con il decesso di oggi sono cinque le vittime in tre giorni che si registrano in Irpinia.

