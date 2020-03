© RIPRODUZIONE RISERVATA

La continuità occupazionale solo in presenza di tutti gli elementi utili a garantire la sicurezza dei lavoratori ed a scongiurare ogni rischio di un eventuale contagio da Coronavirus.È questo l'elemento intorno al quale il Governo e le organizzazioni sindacali hanno definito un'intesa per evitare il blocco di tutto il comparto manifatturiero del Paese. Il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro» presenta norme ancora più stringenti che le aziende saranno chiamate a rispettare per continuare l'attività produttiva. Le società potranno fare «ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere l'applicazione delle misure previste e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro». Il protocollo mira, altresì, a favorire «il ricorso al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali, a soluzioni organizzative straordinarie utili a favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus».Quello che succederà dalla prossima settimana nel comparto metalmeccanico della provincia di Avellino è, però, ancora condito da grossa incertezza. La Denso di Pianodardine si ferma nella giornata di domani erano in programma solo alcune lavorazioni per completare la sanificazione. Presso lo stabilimento di Pratola Serra della Fiat Chrysler Automobiles, la ripresa è prevista per martedì, anche se i sindacati avevano chiesto di far slittare l'attività produttiva di una settimana soprattutto per provare a rasserenare il clima di tensione. Non sono previsti giorni di fermo produttivo in valle Ufita: domani gli operai della Industria Italiana Autobus dovrebbero rientrare in azienda per la ripresa dell'attività così come i colleghi della Sirpress di Nusco. In tutte le realtà, la ripresa della produzione dovrebbe essere preceduta da un confronto con i rappresentanti della sicurezza delle varie sigle sindacali per una valutazione delle misure attuate dalle rispettive aziende.Nel caso di mancato rispetto dei dettami del Decreto del Presidente del Consiglio, gli addetti potrebbero proclamare lo sciopero.C'è poi grande attenzione anche per i lavoratori del comparto edile. «Le preoccupazioni evidenzia la Filca Cisl attraverso una nota sono acuite dalla difficoltà di reperire dispositivi di sicurezza personale, che risultano indispensabili per continuare a svolgere l'attività lavorativa nei cantieri». I sindacati del settore fanno appello al Prefetto di Avellino Paola Spena, per avviare un percorso che miri alla chiusura dei cantieri non sicuri ed alla massima tutela dei lavoratori del settore. Gli addetti in attività nei vari comparti sono migliaia. L'obiettivo del sindacato è quello di garantirne la tutela. «In una situazione molto particolare - evidenzia il segretario generale della Uil Luigi Simeone - bisogna avere la lucidità di garantire tutti, anche con tempi diversi: per i lavoratori che devono continuare a prestare la loro opera si devono trovare e garantire tutte le sicurezze. Nel contempo, però, è opportuno ridurre al minimo i presidi non indispensabili, verificare in sede istituzionale la possibilità e l'opportunità della continuità produttiva ed eventuali rimodulazioni, anche accedendo alle misure ordinarie e straordinarie di sostegno, provando a remare tutti dalla stessa parte, quella degli interessi collettivi».La riduzione del numero di lavoratori impegnati contribuirebbe a migliorare le condizioni per limitare il rischio di eventuali contagi da Coronavirus. «L'estensione di alcuni ammortizzatori previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio - aggiunge il numero uno della Uil attraverso una nota - potrebbe rispondere anche a crisi ancora irrisolte, provando a offrire qualche soluzione pure agli addetti che non ne hanno avute in questi mesi: molti lavoratori stanno chiedendo agli uffici di assistenza fiscale e ai patronati di poter attivare pratiche di sostegno che, purtroppo, non sono sempre immediatamente applicabili, in attesa dei protocolli attuativi da parte degli Enti preposti».