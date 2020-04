Il primo cittadino di Trevico Nicolino Rossi è guarito dal Covid 19, è stato dimesso dal Moscati e, nel pomeriggio di ieri, ha fatto ritorno a casa. All'ingresso del paese, ad attenderlo, lo striscione «Bentornato sindaco dalla comunità di Trevico». «Hai accettato questa sfida è il messaggio dedicato a Rossi in Comune con quella paura che è lecito avere ma anche con quel coraggio che ti contraddistingue. Era un nemico invisibile, ma lo hai combattuto con la tua forza, la tua volontà e hai lottato mettendolo in ginocchio. Hai vinto anche questa battaglia, quella forse più difficile ed importante per te, per la tua famiglia e per tutti quelli che ti vogliono bene». Decine i messaggi che amici, conoscenti e amministratori. «Questa sfida è il commento del sindaco di Carife Antonio Manzi era la più ardua, sei stato forte a combatterla e vincerla. Bentornato». «Bentornato dai tuoi cari e dai tuoi concittadini - aggiunge l'ex primo cittadino di San Nicola Baronia, Francesco Colella - Forza Nicolino, avanti tutta». Il ritorno a casa del sindaco è stato accolto con gioia da tutti, in primis dai due piccoli figli. Nei prossimi giorni ci sarà tempo e modo per riprendere l'attività amministrativa e rimettersi al lavoro. Adesso, per Nicolino Rossi è il momento di godersi le gioie familiari, di vivere qualche giorno di tranquillità circondato dall'affetto dei suoi cari.

