Si avvicinano melliflui, insinuanti: «Di che hai bisogno?», e allungano dai 50 euro in su. «Non ti preoccupare - dicono - non ringraziarmi». Spiega Domenico Capossela dell'associazione antiracket Sos Impresa: «Sono i segnali che gli usurai girano attorno a chi è in difficoltà». «Ieri mi hanno telefonato due amici che hanno un negozio di abbigliamento al Corso, l'usuraio gli ha allungato 50 euro». Il passo successivo è noto.

«I fallimenti che registreremo saranno il bis di quanto abbiamo vissuto fino ad oggi», dice Capossela.

Potrebbe essere definita la rinascita. Nel post Covid torna il sistema codificato dall'inchiesta Partenio 2.0 della Dda di Napoli che ha scandagliato racket e gestione delle aste pubbliche, usura e infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni in provincia di Avellino.

L'inchiesta va avanti da mesi, ha avuto un primo step con una serie di misure cautelari per i componenti del Clan Partenio, a cominciare dai fratelli Pasquale e Nicola Galdieri. Ma coinvolge anche le famiglie Forte e Aprile. Secondo il teorema della procura distrettuale antimafia al terzo piano del tribunale di Avellino avvenivano manipolazioni delle aste fallimentari, con una gestione tutta nelle mani di poche persone; alcune facenti leva anche su collaborazioni interne al palazzo. Avvocati, cancellieri e faccendieri vari sono finiti nell'inchiesta. Ecco, quel mondo di mezzo ora torna a farsi vivo. Ora che la crisi post Covid morde più forte.

«Bisogna subito metter mano a correttivi e integrazioni sul cosiddetto Decreto liquidità varato dal Governo - ha spiegato al Mattino il procuratore nazionale Antimafia Cafiero de Raho -, per offrire concreti strumenti nell'azione di contrasto alle ingerenze della criminalità organizzata nell'economia nazionale».

Capossela conferma. «Non arrivano soldi ne sotto forma di cassa integrazione, né a fondo perduto o con i finanziamenti. Le banche dicono che il decreto de governo non è chiaro e non sono autorizzate a fare i finanziamenti, Alla fine, mentre il medico studia il malato muore». sos Impresa ha organizzato un incontro in videoconferenza con i soci per costituire una rete di solidarietà. Chiamiamo chi conosciamo come persona in difficoltà e dunque a rischio usura. In questo momento serva anche dare un sostegno con rinfranco psicologico. Intanto parte qualche donazione. «Ad Avellino il 50% delle estorsioni e dell'usura è legata al settore delle aste giudiziarie. Se se si da una mano alle vittime di questo scandalo si da una spallata alla malavita», dice Capossela.

Il lavoro in provincia di Avellino ha visto la magistratura in prima linea, con la direzione nazionale antimafia, con tutti i suoi organi a cominciare dallo Scico; e poi la Guardia di Finanza e la Dia, con le loro banche dati. Questa rete, nelle intenzioni del procuratore nazionale antimafia, dove emergano elementi informativi già noti su soggetti o aziende sotto indagine o sotto processo, può fornire elementi utili anche alle Prefetture, capaci di intervenire immediatamente con le interdittive antimafia.

L'obiettivo, oltre all'attività investigativa in senso stretto in relazione ai singoli reati, consentirebbe anche di imporre il tracciamento delle liquidità e dei flussi di denaro, anche quelli relativi al giro dell'emergenza. Servono controlli concorrenti e paralleli, ha spiegato de Raho.

Anche per Emilia Noviello, referente provinciale di Libera la situazione in provincia è estremamente delicata. «La riflessione è stata fatta con il documento con le proposte per la ripresa e sul piano degli aiuti all'imprenditoria che nella crisi attuale lo Stato si sta proponendo di fornire alle imprese in difficoltà. Chiediamo che ci sia rigore in questa fase. Impedendo che le imprese condannate o colpite da interdittive antimafia possano accedere ai fondi ai danni di quelle virtuose. In Irpinia siamo arrivati in ritardo su tutto. Credo sopratutto che la popolazione sia soggiogata o almeno assuefatta». Noviello lamenta disinteresse nonostante l'impegno di forze dell'ordine a magistratura. «Non siamo più oasi felice, e le inchieste lo dicono con chiarezza. Ma è come se una parte della città vivesse sterilizzata in un modello che non esiste e si confina al corso Vittorio Emanuele. Meglio la provincia dove ci sono forze vivaci che rispondono con proposte».

