Alla ricerca di asintomatici e anticorpi sul Tricolle. All'interno dell'Unità di Crisi della Regione Campania prende sempre più corpo l'ipotesi di sottoporre a screening quasi l'intera popolazione di Ariano Irpino.

Anche il governatore De Luca sarebbe favorevole a questa imponente operazione dopo le preoccupazioni emerse a seguito dei risultati di oltre duemila tamponi prelevati a determinate categorie di persone tra la fine di aprile e gli inizi di maggio presso il Palazzetto dello Sport dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici e processati presso il centro di ricerche Biogem di Ariano Irpino. Ora si punta a ventimila test.

A confermare l'ipotesi è Roberta Santaniello, delegata per i rapporti con la Protezione Civile per la Giunta Regionale e componente dell'Unità di Crisi. «Dopo l'ultima impennata dei contagi ad Ariano Irpino - spiega Santaniello - cresce la preoccupazione per questa realtà territoriale. Lo stesso governatore De Luca ha annunciato iniziative per mettere in sicurezza la popolazione. Ovviamente, prima di mettere in campo qualsiasi attività, si attende la relazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che può esprimersi solo dopo l'esame di tutti i tamponi in lavorazione a Biogem. Se c'è incertezza sull'evoluzione del virus, sicuramente bisogna immaginare una nuova indagine epidemiologica su vasta scala, attraverso test rapidi. Escludendo, comunque, che si possa tornare a istituire per Ariano Irpino la zona rossa. Sarebbe un danno per la città». Insomma, saranno determinanti le valutazioni dei tecnici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno guidato da Antonio Limone. Così come sono importanti le valutazioni dell'Asl di Avellino che a proposito degli ultimi 8 casi ribadisce che «un positivo è un soggetto paucisintomatico ricoverato presso il Frangipane e per gli altri casi si tratta di soggetti asintomatici, di cui: 1 contatto di un caso già risultato positivo al Covid-19, emerso a seguito della richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl; negli altri 6 casi, emersi nell'ambito del piano di screening dell'Istituto Zooprofilattico, si tratta di persone che, per ragioni legate ad attività professionali e commerciali, insistenti sul territorio cittadino, sono entrate in contatto con il virus nella fase precedente alla chiusura delle attività».

È, in altri termini, proprio questa ultima constatazione a determinare nuove preoccupazioni nella popolazione residente e a indurre il commissario prefettizio, Silvana D'Agostino, ad attendere decisioni da Napoli. «Non posso che riporre fiducia - precisa - nei tecnici e negli esperti chiamati dal Governatore De Luca. Decideranno sicuramente nell'interesse di questa popolazione. Lo stesso De Luca mostra grande attenzione a questa città. Uno screening di massa potrebbe risultare determinate per individuare gli ultimi asintomatici».



Un invito ad agire presto e bene, non senza scaricare qualche responsabilità su Regione e Asl di Avellino, parte dal deputato del M5s Generoso Maraia. «Non si può, ancora una volta - sostiene - far ricadere la colpa dell'aumento dei contagi solo sui cittadini. Ci sono stati palesi ritardi da parte di Asl e Regione, in parte recuperati, ma bisogna fare in fretta per tenere il passo della Fase 2». E inoltre: «Questi numeri suggeriscono di fare subito l'unica cosa sensata e imposta dal Ministero come primo criterio per stabilire se continuare con le riaperture o fare marcia indietro: intensificare i tamponi sui contatti stretti dei positivi e farlo con rapidità. Questo è il primo criterio utilizzato dal Ministero per comprendere se è possibile rimanere nella fase 2A, continuare nella fase 2B con ulteriori aperture o tornare alla fase 1». In definitiva: «Il rischio per Ariano, se si continua ad andare a rilento con i servizi offerti dall'Asl e Regione, nonostante le disponibilità fornite dallo Stato centrale, è sia di carattere sanitario ma diventa un vero e proprio dramma per l'economia locale. Se non si isolano subito i casi positivi il rischio non è quello di tornare alla fase 1, con le stesse restrizioni che da qualche giorno ci siamo messi alle spalle».

Come parlamentare Maraia conferma, infine, la volontà «ad alimentare il confronto tra le istituzioni, Governo, Regione, Asl e commissario prefettizio per correggere il tiro dove necessario e per riuscire a dare soluzioni ai tanti problemi creati dal Coronavirus».

