Quattro decessi in meno di 24 ore in Irpinia a causa del Coronavirus. Tre i morti all’ospedale Moscati di Avellino, tra cui un 55enne di Montoro. Nello stesso nosocomio hanno perso la vita anche una 75enne di Volturara Irpina, già ospite di una Residenza sanitaria per anziani e un uomo di 78 anni di Ospedaletto d’Alpinolo. All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino è, invece, deceduto un anziano di 81 anni di Sturno che era ricoverato in terapia intensiva. La scia di morti per Covid-19 in provincia di Avellino continua inarrestabile.

Ultimo aggiornamento: 21:13

