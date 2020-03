Una trentina di persone in quarantena e tutti i tamponi effettuati su soggetti a rischio negativi. La provincia di Avellino risulta indenne da contagio da virus. Circondata da tutte le altre province campane in allarme (ognuna di esse con casi rilevati dalle autorità sanitarie), l'Irpinia si salva dal contagio.

Scuole quasi tutte aperte da domani, a parte la scelta di alcuni sindaci che per completare la disinfestazione preferiscono riservarsi ancora un giorno per le pulizie. A Lauro discorso a parte. L'ordinanza che chiude scuole e uffici firmata dal sindaco Bossone è al vaglio della prefettura che, tuttavia, non potrebbe eccepire la decisione che è in capo al sindaco che è autorità sanitaria.

Si allarga ancora l'epidemia da Coronavirus, ma non in Irpinia: «Al momento abbiamo 13 casi conclamati, di cui tre ricoverati in ospedale, ma non abbiamo casi gravi», ha spiegato ieri mattina il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Questa la suddivisione territoriale: nove casi a Napoli, due a Caserta, uno a Salerno e uno a Benevento. Possono riprendere tutte le attività pubbliche, salvo diverso orientamento del Governo. Quindi scuole aperte e nessuna limitazione per gli uffici.

«Provvederemo a denunciare a coloro che non rispondono agli obblighi di responsabilità: in sostanza chi sfugge ai controlli e non avverte le autorità, sarà perseguito», aggiunge il governatore. In sostanza soltanto coloro che possono aver avuto contatti con l'area del focolaio dovrebbero mantenere una certa cautela negli spostamenti e sopratutto dovranno farsi controllare. Non sono previsti, anche a livello di Governo centrale, provvedimenti di chiusura per scuole e università della Campania, dove da domani possono regolarmente continuare le attività didattiche, fermo restando le precauzioni di prevenzione e sorveglianza già in atto.

Intanto si individuano i posti esistenti e quelli riservabili in reparti di malattie infettive e rianimazione, oltre altre strutture dove mettere in quarantena i cittadini.

«Pubblico riconoscimento - dice il governatore - a ospedali e laboratori per il lavoro che stanno svolgendo. Stiamo offrendo una immagine di rigore e grande attenzione. Da Vallo della Lucania, passando per Salerno e Napoli, gli amici di Avellino stanno più tranquilli in questo periodo, beati loro».

Il governatore precisa poi che «non tutti questi casi sono stati certificati dall'Istituto superiore di sanità, ma realisticamente sono 13 quelli che ai test sono risultati positivi». Da qui i controlli a catena che hanno coinvolto, ad esempio, personale e passeggeri del Frecciarossa della 26enne del Cilento arrivata da Cremona.

Il presidente De Luca ha ribadito il senso di responsabilità della Campania nel garantire scelte coerenti, confermando la riapertura delle scuole e delle università da lunedì e l'espletamento dei concorsi pubblici.

Ieri mattina il deputato del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa e il Sottosegretario Carlo Sibilia sono stati a Montefusco per incontrare e rassicurare i cittadini del comune dove è in quarantena un giovane rientrato da Codogno. «Sono stato a Montefusco, il comune agli onori delle cronache a causa di un residente tornato incautamente dal focolaio del Coronavirus di Codogno. A seguito delle approfondite analisi condotte dall'Asl e della collaborazione di istituzioni locali e forze dell'ordine possiamo dire scongiurato il pericolo di qualsiasi contagio. Tutto è stato gestito con la serietà del caso. Lontano dai riflettori. Essere a Montefusco significa testimoniare e trasmettere con il proprio esempio che l'Italia è un posto sicuro», dice Sibilia.

Pulizia e sanificazione anche nelle chiese in vista delle funzioni religiose di oggi. Rimane in vigore la regola di buon senso (che il vescovo di Salerno che ha giurisdizione sulla Valle dell'Irno ha codificato per iscritto) di non scambiarsi il segno di pace con una stretta di mano e di svuotare le acquasantiere. Insomma il buon senso rimane la principale modalità per evitare pericoli.

