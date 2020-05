Seconda vittima nel giro di poche ore in Irpinia per Coronavirus. Si tratta di una donna di 94 anni di Ariano Irpino, spirata all’ospedale Frangipane della cittadina della provincia di Avellino. Si contano così 54 decessi in Irpinia dall’inizio dell’emergenza Covid-19, 24 nella sola Ariano Irpino. La 94enne era ospite del centro Minerva, come l’altra anziana venuta a mancare in mattinata sempre nello stesso nosocomio. Una lunga scia di morte che sta provando duramente la provincia di Avellino che sfiora i 460 contagi. © RIPRODUZIONE RISERVATA