Un altro decesso in Campania, il dodicesimo finora e il terzo di questa domenica, legato al Covid-19. Si tratta di un 66enne di Ariano Irpino, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. Nel plesso è giunto lo scorso venerdì. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Qualche ora dopo è spirato.



Il tampone eseguito post mortem ha confermato il contagio. Così come per un 73enne di Mirabella Eclano, deceduto ieri, sempre ricoverato in isolamento nel nosocomio avellinese.

Negativi, invece, i test effettuate su altre due salme. Proprio oggi il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che “chiude” la città di Ariano Irpino, vietando ingressi e allontanamenti da quel territorio. Qui, si è avuto il numero più alto di contagi dell’intera provincia di Avellino. Si registrano ancora altre persone ricoverate e in vigilanza sanitaria presso il proprio domicilio e per le quali si attende il responso dei tamponi, sia dal Cotugno sia dal Moscati che da qualche giorno è stato abilitato all’analisi specifica.



