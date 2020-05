Saranno gli esiti di un secondo tampone rino-faringeo che sarà analizzato in queste ore dai laboratori dell'ospedale Cotugno di Napoli a chiarire la positività al Covid-19 del sindaco di Contrada (Avellino), Pasquale De Sanctis. Nei giorni scorsi, è stato lo stesso sindaco a spiegarlo in un video postato su fb, prima di sottoporsi ad una visita specialistica, era stato sottoposto due volte a test sierologico dai quali era emerso che aveva contratto il virus nel mese di gennaio, ma che nel frattempo ha sviluppato un elevato quantitativo di anticorpi che lo hanno reso immune consentendogli di non trasmettere il contagio.



Ma il risultato del primo tampone non avrebbe chiarito questo aspetto, rendendo così necessaria la ripetizione del test rino-faringeo. È lo stesso De Santis a ricordare che «verso la fine di gennaio scorso, ho avuto una febbre con temperature molto alte che non ricordavo da quando ero bambino». Sono comunque scattati i protocolli previsti: i familiari del sindaco, sottoposti ai test rapidi, sono risultati negativi mentre si attendono i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti amministratori e dipendenti comunali. La stessa sede comunale è stata oggetto di interventi di sanificazione. «Vorrei pregarvi di restare uniti -ha detto il sindaco ai suoi concittadini-, dimostriamo di essere una comunità coesa evitando sterili polemiche. Quello che mi è capitato, poteva succedere a chiunque». © RIPRODUZIONE RISERVATA