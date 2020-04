Da alcuni giorni, da quando anche il centro di ricerca Biogem processa i tamponi, crescono di nuovo i casi positivi ad Ariano Irpino.

Evidentemente più tamponi si fanno in zona e più positivi vengono scovati. Ma in parte adesso questi vengono definiti dall'Asl di Avellino «secondari», in quanto contatti stretti di un caso già risultato positivo. «Qualcuno può spiegarci - si chiede l'ex consigliere comunale Marcello Luparella - che significa, e se significa quel che capiamo noi: perché la positività di un parente di un soggetto già risultato positivo dovrebbe distinguersi da una positività normale, quasi come se si trattasse di una positività di serie B? Quello che appare certo è che solo adesso, a seguito probabilmente della disponibilità del laboratorio Biogem, si stanno tamponando gli stretti congiunti dei malati, e perfino dei defunti)». Per Luparella «ciò è abbastanza grave, soprattutto alla vigilia della preannunciata fase 2, alla quale probabilmente non siamo pronti, e conferma: che la tanto sbandierata zona rossa non è servita a niente, se non a far giocare la Protezione Civile con quegli inutili droni. E che ormai il contagio più rilevante è quello che si verifica all'interno dei nuclei familiari, e non nei supermercati o in mezzo alla strada». «Per questi contagi, e per contenerne gli effetti potenzialmente pericolosi - conclude Luparella - sarebbe bastato, e forse basterebbe ancora) un serio monitoraggio, che rende ormai improcrastinabili i tanto sospirati tamponi (o almeno i test) a tappeto. Altrimenti continueremo a prenderci per i fondelli, e a contare inutilmente le macchine che vanno in giro, con o senza autocertificazione».

LEGGI ANCHE Covid, come ripartirà l'America? La situazione sport per sport

C'è poi chi si domanda se i cosiddetti «secondari» siano ricoverati oppure no. A stretto giro, però, arriva la precisazione ufficiale dell'Asl di Avellino. «In caso di evento epidemico, i casi secondari - si sostiene in una nota - si determinano per contatto con uno dei casi primari, durante il periodo di incubazione di questi ultimi. Per caso primario, detto anche caso-indice, si intende il primo soggetto della popolazione che si ammala della malattia trasmissibile. Il verificarsi di casi secondari è legato alla contagiosità della malattia (Ro). Il caso secondario, in quanto tale, è già attenzionato dall'Azienda Sanitaria Locale che, in questo caso, conosce già la catena di contatti pregressa alla manifestazione dell'infezione da Covid. Nel Comune di Ariano e su tutto il territorio provinciale, l'Asl ha disposto, al fine di scovare i casi secondari uno screening su tutti i contatti stretti di casi primari attraverso test rapido, e successivo tampone in caso di esito positivo del test».

Tutto chiarito? Probabilmente ancora no. «Dobbiamo prestare la massima attenzione - sostiene l'ex consigliere comunale Alessandro Ciasullo - e continuare a vigilare; i mesi che verranno non ci consegneranno ad una libertà consueta ma ad una lunga fase di libertà responsabile. Il consiglio per la mia Ariano è che si continui ad avere un atteggiamento di equilibrata tensione, senza cedere allo sconforto. I tamponi che emergono devono destare fisiologica preoccupazione, ma senza cadere nella trappola dei seminatori di terrore. Lo ribadisco ormai da due mesi: l'unica terapia più sicura per il controllo del Covid-19 è il distanziamento sociale. Se i contagi di questi giorni sono il risultato di nuovi infetti, significa che le persone in questione, a cui auguro una pronta guarigione, si sono infettate presumibilmente nei primi giorni di aprile, stando già in una condizione di lockdown a quella data da un mese le stesse si sono presumibilmente contagiate o perché in movimento o perché un loro parente era in movimento. Una cosa deve esser chiara: il virus non viaggia di casa in casa autonomamente».

Infine Filomena Gambacorta, ex assessore al Bilancio non manca di essere preoccupata: «Dal 5 maggio noi avremo probabilmente la possibilità di muoverci nonostante l'assenza di verifica della nostra reale condizione di salute. Di chi sarà la responsabilità di eventuali contagi?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA