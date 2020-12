Tre pazienti morti per Covid in poche ore all’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Sono deceduti una 89enne di Nusco, una 91enne di Avellino e un’anziana di 80 anni di Monteforte Irpino. L’89enne era ricoverata dal 29 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital. La 91enne era ricoverata dall’11 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital e il 21 novembre era stata trasferita al plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. Nella terapia intensiva del Covid Hospital, è spirata una 80enne di Monteforte Irpino. La donna, positiva al nuovo Coronavirus, era ricoverata in terapia subintensiva dal 27 novembre e il 3 dicembre era stata trasferita in terapia intensiva.

