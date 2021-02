Tre decessi in una sola giornata in Irpinia a causa del Coronavirus. Nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati è deceduto un paziente 66enne di Avellino. L’uomo era ricoverato dal 18 gennaio e il 25 era stato trasferito in terapia intensiva. Nello stesso nosocomio ha cessato di battere il cuore di un 67enne di Montella (Avellino). Era ricoverato dal 27 gennaio e il 7 febbraio era stato trasferito in terapia intensiva. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino è invece morta una 76enne di San Marzano sul Sarno (Salerno).

