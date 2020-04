Il Coronavirus fa un'altra vittima in provincia di Avellino. Questa mattina è deceduto all'ospedale Moscati di Avellino un 79enne di Ariano Irpino. Era ricoverato già da alcuni giorni. Nella città del Tricolle si contano ora 17 morti per Covid-19 e 134 contagiati totali. Intanto in Irpinia si registra un rallentamento dei contagi, ieri solo due nuovi casi, ma i decessi sono arrivati a quota quaranta. La città di Ariano Irpino e quella di Lauro sono state «chiuse» da un'ordinanza del governatore De Luca. © RIPRODUZIONE RISERVATA