Una informativa dei carabinieri è stata trasmessa allasulle persone che nei giorni scorsi sono arrivate in Irpinia provenienti dalle zone in cui sono concentrati i focolai di Coronavirus . Il procuratore,, sulla base delle indagini dei militari del Comando provinciale di Avellino, intende valutare (della notizia ha riferito oggi Il Mattino) eventuali profili di responsabilità in capo a chi, contravvenendo alle ordinanze ministeriali, regionali e comunali, ha lasciato le cosiddette «zone rosse» senza autorizzazione e senza alcuna precauzione rispetto alla possibilità di contagiare altre persone.Quanti sono arrivati in Irpinia anche daoltre che da altre zone della Lombardia, sono stati sottoposti al test Covid-19, risultando negativi. Sono intanto 96 le persone sottoposte a sorveglianza fiduciaria domiciliare dal Dipartimento Prevenzione della Asl di Avellino, che hanno avuto contatti con la 47enne insegnante della provincia di Salerno, risultato positiva al Coronavirus, che nei giorni scorsi è stata più volte al «Moscati» di Avellino per assistere il padre ricoverato nel reparto di otorinolaringoiatria.