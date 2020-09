C'è un cluster Covid ad Avellino città. Lo ha individuato l'Asl nelle ultime ore. Si tratta di un focolaio infettivo che riguarda decine di ragazzi tra i venticinque e i trenta anni, la stessa età dei figli del funzionario della Provincia ricoverato in ospedale e affetto dal virus. Studiando i contatti del paziente è stato individuato il focolaio che gli specialisti del settore epidemiologico Asl fanno risalire proprio al figlio ventinovenne del paziente.

E proprio questo contagiato detto superdiffusore per la pesante carica batterica di cui è portatore (fortunatamente con sintomi lievi) è colui il quale ha infettato moltissimi suoi contatti (a cominciare dal padre ora ricoverato). Coetanei che hanno originato il focolaio.

«Una situazione particolare che connota questa seconda fase del contagio - dice Onofrio Manzi, responsabile dell'Unità di prevenzione dell'Asl - Un particolare corridoio di infezione in cui sono proprio i giovani, che hanno adottato uno stile particolare di comportamento, ad essere i maggiori diffusori del virus».

In pratica dunque l'infezione si è diffusa dal più giovane al più anziano e l'estate che ha fatto calare l'attenzione ha procurato le successive occasioni di contagio.

Nei locali pubblici frequentati dai giovani ci sono stati i contatti senza mascherina e gli assembramenti. Le barriere di attenzione favorite dal lockdown sono venute meno e si è sviluppato il cluster. Scarso utilizzo delle misure igieniche (mascherina, lavaggio delle mani, distanza di almeno un metro) hanno mandato in circolo il virus. Un virus tra l'altro che è estremamente aggressivo e subdolo perché causa pochi sintomi, scompare in pochi giovani tra i giovani sani. Tuttavia l'asintomaticità è un elemento che complica ulteriormente le cose.

«Secondo quanto abbiamo verificato - dice Manzi - il superdiffusore ha infettato i familiari e segue la scia di quello che sta avvenendo attualmente. Ci sono molte positività e l'anagrafe ci dice che l'età sta scendendo, oggi è molto più vasta la prevalenza di giovani anche sotto i trenta anni».



I giovani del cluster di Avellino che sono stati testati sono positivi, al momento diverse decine, sono asintomatici e pauci sintomatici (con sintomi lievi). Dall'indagine epidemiologica sono stati verificati sintomi lievi una perdita del gusto e dell'olfato, sintomi tipici che in molti hanno superato in due o tre giorni, tuttavia ora il rischio è che la malattia sia trasferita ai genitori ed ai parenti.

«In questo caso specifico - continua Manzi - il figlio ha trasferito il contagio ai familiari (la madre e una sorella) e ad una serie di ragazzi che avevano contatti con lui. I contagi del cluster di Avellino risalgono ad un unico gruppo di persone e di amici e frequentatori di stessi locali comuni».

L'infezione dal figlio al padre ha avuto un esito più grave nell'anziano.

«C'è stata una caduta dalle misure precauzioni più banali, ma il lockdown ci aveva consentito di acquisire determinate abitudini come il lavarsi le mani ed evitare assembramenti, scomparsi con le vacanze. Ora lasciamo cadere le barriere e il virus è invitato a nozze, coinvolgendo i ragazzi che si assembrano di più», dice lo specialista.

L'attività di tracing continua verificando chi ha avuto rapporti con i positivi entro mezz'ora e a meno di un metro senza protezione, o ha viaggiato in auto o in aereo frequentando gli stessi ambienti. Dal servizio Prevenzione stanno partendo fax per l'unità di crisi indicando coloro che hanno viaggiato in aereo. Dall'Asl infine viene pressante infine l'invito a scaricare l'app «Immuni» che può avere una grande utilità per individuare i positivi. In provincia di Avellino dall'app non sono stati individuati positivi a causa dello scarso numero di persone che l'utilizza.

