L'Azienda sanitaria locale di Avellino dovrebbe disporre entro breve l'isolamento fiduciario di 14 giorni nei confronti dei cinque sindaci del Baianese che sabato scorso hanno presenziato all'omaggio al feretro di Carmine Sommese davanti alla clinica Villa Maria di Baiano. Provvedimento previsto dalla normativa attuale ed intrapreso dall'Asl Napoli 3 Sud nei confronti dei loro colleghi del Nolano che invece presero parte, nello stesso giorno, al commiato all'ospedale di Nola ed al corteo di Saviano.

Le attuali disposizioni prevedono che le sanzioni comminate a chi trasgredisce all'articolo 1 del Dpcm del 10 aprile 2020 vengano inviate anche all'azienda sanitaria competente affinché questa disponga l'isolamento fiduciario: manca dunque solo questo passaggio, poi i primi cittadini di Baiano, Sperone, Avella, Sirignano, Mugnano, riceveranno con ogni probabilità notifica anche di questo nuovo provvedimento, dopo avere ricevuto la diffida del prefetto Paola Spena e la multa di 400 euro dai carabinieri. Nel frattempo, il sindaco di Baiano Enrico Montanaro, già subito dopo i fatti di sabato scorso, ha deciso autonomamente di mettersi in quarantena per 14 giorni, in attesa comunque di eventuali disposizioni. Montanaro, come i colleghi investiti dalle polemiche in questi giorni (Domenico Biancardi di Avella, Marco Alaia di Sperone, Alessandro Napolitano di Mugnano e Raffaele Colucci di Sirignano) ha ricevuto dalle mani dei carabinieri, due giorni fa, la sanzione pecuniaria per violazione delle misure anti-contagio, ma all'elenco dei trasgressori vanno aggiunti anche quei cittadini che accolsero insieme alle fasce tricolore l'arrivo della salma del medico e politico di Saviano, che risiedeva a Baiano con la famiglia, a sua volta proprietaria della clinica privata davanti alla quale si è svolta l'improvvisata cerimo nia.

Su questo punto, il lavoro dei carabinieri di Baiano sta procedendo al fine di arrivare alla completa identificazione dei presenti. Operazione resa complicata dalla presenza di poche immagini (tra cui quella della videosorveglianza comunale) e dal fatto che molti, se non tutti, indossavano la mascherina. Una volta proceduto all'identificazione, scatterà anche per loro la multa di 400 euro.

Entro pochi giorni, comunque, questo capitolo della vicenda sarà chiuso, ma non saranno sicuramente placate le polemiche politiche intorno al gesto degli amministratori del Baianese. Ieri è tornato sulla questione Luigi Iovino, deputato del Nolano dei Cinque Stelle, che ha chiesto le dimissioni dei sindaci: «Non possono bastare - ha affermato - le sanzioni per chi è responsabile della salute dei cittadini. Se vale ancora nel nostro Paese il principio in base al quale il sindaco è responsabile della salute pubblica dei suoi concittadini, dovremmo assistere in questi giorni a un fenomeno di dimissioni volontarie, a catena e irrevocabili dei primi cittadini di Nola, Baiano, Ottaviano e del vicesindaco di Saviano per aver avallato comportamenti aggregativi che hanno messo a rischio l'incolumità di intere comunità». «Tutti colpevoli continua - in buona compagnia del consigliere regionale Pasquale Sommese, di gravi violazioni delle disposizioni contenute nei decreti governativi contro la diffusione del contagio e di contrasto all'emergenza sanitaria. E non possono certamente bastare semplici sanzioni nei confronti di chi ha nelle mani la tutela della sicurezza pubblica. E se questi atti irresponsabili non saranno accompagnati da dimissioni, mi aspetto che saranno i rispettivi Consigli comunali a votarne la sfiducia all'unanimità».

