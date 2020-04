Dopo il funerale choc del sindaco Carmine Sommese, il governatore della Campania Vincenzo De Luca dichiara Saviano zona rossa e manda l'Esercito a presidiare una città finita sotto i riflettori perché oltre 200 persone, tra le quali gli amministratori comunali, hanno violato ogni norma di contenimento sociale contro la diffusione del virus pur di dare l'ultimo saluto al primo cittadino, chirurgo di professione, che è stato annientato a 66 anni proprio dal Covid-19. Fino al 25 aprile nessuno potrà entrare e uscire dal territorio comunale e gli uffici pubblici, a eccezione dei servizi essenziali, saranno chiusi. «Una decisione inevitabile - ha spiegato il governatore De Luca - per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato». Per De Luca l'ordinanza firmata nella notte tra sabato e domenica «è stata anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili. È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. È una decisione che ripristina la dignità e onora l'impegno civile di tutta la nostra comunita». Il pugno di ferro di De Luca è però giudicato poco più di uno schiaffetto dal Movimento 5 Stelle. Il deputato Luigi Iovino, residente a un tiro di schioppo da Saviano, chiede al governatore «per quale ragione minaccia quarantena di 14 giorni per i fuorisede che rientrano dal Nord nella fase 2, mentre dopo le vergognose immagini di ieri al corteo funebre del sindaco Sommese, delibera una zona rossa per Saviano di appena 6 giorni».

Polemiche politiche che fanno da sfondo a una vicenda che presenta molti lati oscuri sui quali punta a far luce un'inchiesta della Procura di Nola che mette insieme tutti i pezzi del puzzle per capire come sia stato possibile che ieri, durante il trasporto della salma dall'ospedale di Avellino, dove Sommese è morto dopo un mese di agonia, al cimitero di Saviano, le leggi e ogni regola di buon senso siano state infrante più volte. Indagini affidate ai carabinieri, impegnati fin da subito a disperdere la folla, e che ora passano al setaccio ogni sequenza per verificare le responsabilità sia di chi ha organizzato, sia di chi sapeva e non è intervenuto. I palloncini tricolore, il trombettista, il carro funebre che ha attraversato corso Italia a Saviano tra i cittadini assiepati lungo i marciapiedi delimitati da un nastro bianco e rosso. Funerali vietati a tutti, in ogni parte d'Italia. Eppure è stato possibile far alzare in volo perfino un drone che ha filmato anche la consegna della fascia tricolore alla moglie di Sommese da parte del vicesindaco Carmine Addeo. Questi ha ricevuto anche una lettera di ammonimento da parte del prefetto di Napoli, Marco Valentini che ha stigmatizzato l'accaduto, ma lui si difende così: «Siamo stati travolti dalla folla, non avevamo organizzato nulla. Adesso anche io voglio capire cosa sia effettivamente accaduto».

LA RELAZIONE

Intanto resta l'amaro in bocca per un episodio che mortifica proprio la memoria di quell'uomo che centinaia di persone hanno voluto a tutti i costi salutare mettendo in pericolo la salute di una comunità intera. Lo dice a chiare lettere il responsabile del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 3 Sud nella sua relazione all'Unità di crisi della Regione: «L'evento funebre ha messo a serio rischio l'intero paese» perché «non sono state rispettate le distanze sanitarie tra gli intervenuti. La violazione delle misure di contenimento da virus Covid-19 potrebbe favorire la diffusione di agenti patogeni in quanto non vi è alcuna certezza sullo stato di salute delle persone che hanno preso parte al corteo funebre. Il potenziale rischio di diffusione del virus è in questo caso elevato e potrebbe mettere in serio pericolo anche la salute dei cittadini dei paesi limitrofi».

