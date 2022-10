Cosenza: «Infrastrutture e agricoltura moderna per rilanciare l'Irpinia»

«Meloni è un'opportunità per il Paese. L'Irpinia? Sarà nuovamente protagonista». Lo dice Giulia Cosenza, senatrice eletta in quota Fratelli d'Italia nel collegio Avellino-Benevento.

Cosenza, partiamo dal nuovo governo e dall'approccio utilizzato da Giorgia Meloni. L'ha sorpresa?

«Giorgia Meloni non sorprende chi, come me, la conosce e la stima da tantissimo tempo. Sorprende, al limite, i tanti che, evidentemente sbagliando, l'hanno sottovalutata. Sia alla Camera che al Senato, per la prima volta dopo anni di governi a tempo, ha declinato gli impegni di un governo di legislatura, destinato a durare 5 anni e ad affrontare le sfide drammatiche di questi tempi, dal caro energia alle pericolose conseguenze della guerra combattuta in Ucraina».



Parliamo della prima donna premier in Italia.

«Ovviamente, nel suo discorso programmatico il premier non poteva non evidenziare le ulteriori responsabilità connesse al suo essere il primo capo dell'esecutivo donna. È stato emozionante ascoltare l'elenco di coloro che hanno costruito, con le assi del loro esempio, la scala su cui Meloni è riuscita a rompere quel tetto di cristallo che tarpava le ali alle ambizioni delle tante impegnate in politica ed è bello pensare che la prima persona ad esprimere un progetto compiuto per l'Italia sia una donna. D'altro canto, essere donna vuol dire essere multitasking, ossia essere capaci di coniugare lavoro, famiglia e i tanti impegni che bisogna assolvere nella nostra società».

Insomma, sarà una svolta per le donne?

«Mettiamola così, credo che avere una donna premier possa essere per la nostra nazione l'occasione per offrire finalmente una visione equa e ancorata al merito: Giorgia Meloni non è diventata premier o segretario di partito grazie alle quote rosa, ma perché era ed è la più brava».

Nel suo primo discorso non sono mancati i riferimenti alle aree interne. Da senatrice, quali ritiene siano le priorità programmatiche?

«La vocazione delle aree interne, che io rappresento come senatrice di Avellino e Benevento, non può non essere legata all'agricoltura. A tal proposito è in programma un piano di intervento finalizzato alla valorizzazione dei terreni incolti e ad un uso consapevole della risorsa idrica. L'istituzione del ministero della sovranità alimentare, poi, sarà la chiave di volta di un nuovo sviluppo territoriale. Attraverso una costante interlocuzione con gli amici ministri Lollobrigida, Musumeci e Fitto, dai banchi del Senato ribadirò la necessità di garantire alle aree interne le leve per fermare lo spopolamento».

Quali?

«Sanità di territorio, trasporto pubblico locale, accesso all'istruzione, collegamenti viari ed infrastrutture tecnologiche».

Su tutti questi fronti, però, l'Irpinia ha carenze che si porta dietro ormai da tempo.

«Ritengo che l'Irpinia abbia scontato un vero deficit di rappresentanza. Mi chiedo come sia possibile che gli elettori non chiedano il conto agli eletti del ruolo negletto cui l'Irpinia è stata condannata, da Roma e da Napoli. Il mio compito sarà di dare costantemente voce alle esigenze del territorio, affinché Irpinia e Sannio possano vivere un nuovo protagonismo, affermando la loro identità all'interno del contesto regionale».

Dopo anni, l'Irpinia torna ad essere rappresentata nella compagine di governo grazie al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Tuttavia, i suoi primi passi hanno fatto insorgere l'opposizione. Che idea si è fatta?

«Guardi, alla Sapienza le uniche vittime sono i ragazzi di destra, cui un gruppo di ignoranti della democrazia voleva impedire di parlare. La polizia, a tutela della libertà, deve intervenire per consentire la libera affermazione delle idee, di tutte le idee. Sulle navi ong semplicemente stiamo facendo quello per cui gli Italiani ci hanno votato».

Cosa?

«Impedire di incentivare uno dei reati più infami, quello della tratta degli esseri umani, che è uno dei pilastri del nostro programma elettorale. L'immigrazione è un fenomeno che va governato, non consentendo di entrare illegalmente in Italia. Chiaramente, chi scappa dalle guerre sarà sempre accolto e tutelato nel nostro Paese».