Ancora tre vittime del Covid-19 in Irpinia. È deceduto nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, un 69enne di Avellino. L’uomo era stato trasportato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 17 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato in terapia subintensiva al Covid Hospital. Il 23 ottobre era stato intubato e trasferito in terapia intensiva. Il 5 dicembre, essendo risultato negativo a tre tamponi molecolecolari, era stato trasferito nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione del plesso centrale della Città ospedaliera. Sempre al Moscati è spirato un 93enne di Altavilla Irpina. Al Frangipane di Ariano Irpino è morto un 70enne di Nocera Inferiore.

