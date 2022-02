Covid-19: ancora un morto in Irpinia, su i ricoveri

Un 66enne di Calitri è deceduto a causa del Covid-19 all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Era ricoverato in Area Covid da alcuni giorni. Il virus ha purtroppo avuto la meglio. Negli ospedali della provincia di Avellino sono aumentati i ricoveri in meno di 24 ore. Ora se ne contano 84 all'azienda ospedaliera Moscati di Avellino e al Frangipane di Ariano Irpino. In leggero calo la quota di nuovi contagiati. Il tasso d'incidenza scende appena sotto al 10%, secondo l'ultimo bollettino dell’Azienda sanitaria di Avellino.