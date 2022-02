Covid-19, ancora due vittime al Moscati di Avellino

Altri due decessi in poche ore in Irpinia causati dal Covid-19. Sono morti questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, un paziente di 82 anni di Lauro, ricoverato dal 4 febbraio scorso e un 90enne di Baiano, arrivato nel nosocomio avellinese il 21 gennaio. Restano stabili i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono 46 i pazienti: 6 in terapia intensiva e 17 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 20 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 3 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.