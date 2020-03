Non accenna a fermarsi il numero dei contagiati da Coronavirus in provincia di Avellino. L’Asl irpina comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino su 10 persone residenti rispettivamente: cinque nel Comune di Ariano Irpino, uno a Monteforte Irpino, Castel Baronia, Melito Irpino, Taurasi e Solofra. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi. © RIPRODUZIONE RISERVATA