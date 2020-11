Due nuovi decessi per Coronavirus in Irpinia. È deceduta nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 81enne di Candida (Avellino). La donna, positiva al nuovo Coronavirus, era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 27 ottobre ed era stata ricoverata in terapia subintensiva al Covid Hospital. Il 12 novembre il quadro clinico è peggiorato e la paziente è stata trasferita in terapia intensiva. Al "Frangipane" di Ariano Irpino è morta una donna di 82 anni di Lioni. Era ricoverata in terapia intensiva.

