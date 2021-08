Secondo decesso per Covid-19 ad Atripalda nel giro di pochi giorni

Secondo decesso per Covid-19 nel giro di pochi giorni ad Atripalda. È deceduta ieri sera, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 76 anni di Atripalda, ricoverata dal 4 agosto.

Nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 4 pazienti. Nei giorni scorsi è rimasta vittima del virus un'anziana di 90 anni sempre di Atripalda.

Entrambe le vittime non erano vaccinate. Presso il “Frangipane” di Ariano Irpino risultano, invece, ricoverati n4 pazienti in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.