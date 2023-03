Biogem, a lezione da Carlos B. Duarte per capire il Covid-19

Il messaggero, colui che porta le istruzioni alle cellule per la sintesi delle proteine. L'Rna messaggero o semplicemente l'mRna è stato protagonista al centro Biogem di Ariano Irpino. Reso popolare negli ultimi anni dai vaccini anti-Sars-CoV-2 contenenti proprio tali molecole, ha trovato un'adeguata "presentazione" nell'intervento dello studioso portoghese Carlos B. Duarte.



Duarte, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università portoghese di Coimbra, che ha tenuto una lezione sulla traduzione dell'm-Rna nello spazio e nel tempo e sul suo ruolo nella regolazione sinaptica. Nel seminario, fruibile anche in videoconferenza, il neuroscienziato lusitano, celebre per i suoi studi sulle alterazioni molecolari alla base dell'apprendimento e della memoria e sulle alterazioni sinaptiche in diverse malattie del sistema nervoso, ha svolto un'analisi approfondita sulle caratteristiche dei neuroni quali cellule altamente polarizzate. «In questo seminario - spiega Duarte - ho discusso alcuni dei meccanismi alla base del potenziamento sinaptico ad opera del fattore neurotrofico cerebrale, in associazione all'incremento dell'attività sinaptica nell'ippocampo, una regione del cervello importante per la memoria spaziale».

L' evento odierno segue quello di sabato scorso. Sempre presso il Biogem è stato presentato il primo volume della collana Le Due Culture dal titolo Libertà. Curato dal filosofo morale Michele Farisco, raccoglie gli interventi della tredicesima edizione del meeting di Biogem. Il volume è stato presentato presso la Biblioteca Mazza ad Ariano Irpino.



Il convegno, introdotto dal dottore Emerico Maria Mazza, ha visto la partecipazione del curatore del volume, Michele Farisco, e del presidente di Biogem, Ortensio Zecchino, intervistati dal giornalista Radio Rai, Daniele Morgera. Il testo ha inaugurato la collana Le Due Culture, diretta da Antonio Ereditato e Giuseppe Remuzzi e dal presidente Zecchino. Mette insieme gli interventi di 22 relatori nazionali e internazionali su un tema tra i più trasversali e meno discussi nel dibattito culturale.

«In questo volume rivela Michele Farisco - confluiscono contributi provenienti da numerosi campi del sapere, dalla sociologia alla politica, dalla storia all'economia, dalla filosofia alla teologia, dall'economia al diritto, fino alla bioetica, alle neuroscienze e alla meccanica quantistica. Riflessioni destinate, per la loro natura dialogica, a travalicare i confini tra i due saperi, obiettivo principale del meeting annuale, nato a Biogem ormai 15 anni fa e nelle ultime edizioni spalmato' su tutte le quattro stagioni». Sette giorni fa altro seminario: una lezione sull'oncologia di precisione nel carcinoma del colon-retto tenuta dal dottore Nicola Normanno, direttore dell'Unità di Biologia cellulare e Bioterapia dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione Pascale di Napoli. È stata l'occasione per presentare i risultati di studi conclusi e ancora in corso, su possibili rimedi farmacologici per il trattamento dei pazienti con carcinoma del colon-retto in fase avanzata o metastatica. Il seminario è stato seguito da una visita dei laboratori da parte dello stesso Normanno tra i primi a utilizzare tecniche basate sul sequenziamento di nuova generazione (Ngs) per la scoperta di biomarcatori.