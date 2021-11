Avellino, anziana muore di Covid: in 24 ore è il secondo decesso

Ancora un decesso per Covid-19 in Irpinia. E’ il secondo che si registra all’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino in meno di 24 ore. Nell’area covid dell’unità operativa di Malattie Infettive è spirata una donna di 90 anni di Atripalda. L’anziana era ricoverata nel presidio del capoluogo irpino dallo scorso 15 novembre. Poco meno di 24 ore prima aveva perso la vita un paziente di 71 anni di Mercogliano, che era ricoverato nella terapia intensiva dell’azienda ospedaliera avellinese. Entrambi erano vaccinati contro il virus.