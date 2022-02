Covid-19, un'altra vittima in Irpinia e ricoveri in crescita

Ancora una vittima del virus e ricoveri in salita in Irpinia. Passano da 75 a 83 nei due ospedali del territorio. È deceduto questo pomeriggio, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, un paziente di 85 anni di Giffoni Sei Casali (Salerno).

Era ricoverato dal 29 gennaio scorso. Presso l’Area Covid del presidio ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 33 pazienti: 6 in degenza ordinaria, 9 in sub-intensiva, 4 in terapia intensiva e 14 in Medicina Covid.

Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 50 pazienti: 6 in terapia intensiva e 19 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 3 nell’Unità operativa di Pediatria e 1 in quella di Ostetricia e Ginecologia della Città ospedaliera.