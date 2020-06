«Sto bene, ce l'ho fatta». Dopo 91 giorni in un letto di ospedale Gennaro Buonanno, imprenditore solofrano di 66 anni, riabbraccia i suoi familiari. Ha combattuto con tutte le sue forze ed è riuscito a vincere la battaglia più importante della sua vita. Quella contro il nuovo coronavirus: «Anche i medici a un certo punto avevano perso le speranze, così mi è stato detto quando finalmente ho riaperto gli occhi», racconta Buonanno che ieri è tornato a casa stretto nell'affetto dei suoi familiari: la moglie Lucia Maffei, ostetrica in pensione dell'ospedale Landolfi, i figli Ennio, Gabriele e Giada, impegnati al suo fianco nell'azienda di famiglia che produce cabine elettriche e altri componenti per importanti industrie nazionali ed estere: «Ma soprattutto ho potuto rivedere le mie adorate nipotine Lucia, Laika e Angela. Quest'ultima è appena nata e ancora non avevo avuto l'opportunità di vederla: è stata una gioia immensa». E proprio a loro, è andato il primo pensiero: «Sì, ho chiesto prima di tutto di loro: volevo sapere come stavano. Poi ho voluto ringraziare il primario di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda ospedaliera Moscati, Angelo Storti: gli devo la vita. Lui e il suo staff sono stati eccezionali: finché ho avuto coscienza ricordo gli sforzi profusi. Poi da quando sono stato intubato hanno instaurato un rapporto con mia moglie e i miei figli, aggiornandoli costantemente sulle mie condizioni e senza mai nascondere la verità». Buonanno è entrato in ospedale il 20 marzo scorso quando i sintomi del Covid-19 sono comparsi: «Avevo una strana tosse e mi mancava il respiro, allora ho chiesto a mia moglie di chiamare i nostri figli. Loro hanno deciso di portarmi in ospedale: siamo andati ad Avellino perché il pronto soccorso del Landolfi era stato chiuso qualche giorno prima». Dopo il passaggio in pronto soccorso, immediato il trasferimento nel reparto di Malattie infettive dove è stato sottoposto al tampone naso-faringeo per verificare la positività o meno al nuovo coronavirus e alla Tac che ha subito tracciato un quadro preoccupante: «Il risultato del tampone è arrivato tre o quattro giorni dopo il mio ricovero e l'esito ha confermato quello che i medici avevano giù diagnosticato ovvero la mia positività al nuovo coronavirus». Nei giorni successivi, la situazione si aggrava sempre di più con la febbre che inizia a salire e l'infezione che pare non lasciare scampo al sessantaseienne. Quindi si rende necessario il trasferimento prima nel reparto di Anestesia e Rianimazione, poi, sempre in un letto della terapia intensiva, nel Covid Hospital: «Non ho ancora capito come abbia potuto contrarre la malattia: faccio l'imprenditore e ho contatti con molte persone ma nei giorni precedenti al ricovero non ho fatto viaggi né all'estero né in altre parti d'Italia».



I giorni nel Covid Hospital sono quelli più difficili. Per Buonanno e i suoi familiari è l'inizio di un calvario: «Sono stato intubato per ben tre volte. Fino al 24 aprile la situazione è stata gravissima, pensavano tutti che non ci fosse più niente da fare. Il dottore Storti, però, ha fatto di tutto per salvarmi la vita: con lui hanno collaborato, grazie all'impegno dei miei figli, anche il professore Paolo Ascierto dell'Istituto Pascale di Napoli e alcuni virologi dello Spallanzani di Roma». Scartata l'ipotesi della terapia con il plasma immune, che pure è stata sperimentata al Moscati, le condizioni dell'imprenditore sono migliorate gradualmente: «Il 4 maggio mi è stata fatta anche la tracheotomia perché, mi hanno poi raccontato, avevo bisogno di un ulteriore aiuto per respirare». Una ventina di giorni dopo la luce in fondo al tunnel: «Sono stato sottoposto a una nuova Tac, il cui esito è stato confortante. Ho lasciato anche il Covid Hospital e ho passato gli ultimi giorni di degenza in Medicina interna».