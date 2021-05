Covid ad Avellino, quattro morti: tra le vittime anche un 49enne

Quattro morti in 24 ore in Irpinia a causa del Covid. Tra le vittime anche un 49enne. Sono decedute nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati una 94enne di Sturno, ricoverata dal 13 aprile nella terapia subintensiva del plesso ospedaliero di Solofra, una paziente di 82 anni di Avellino, ricoverata dal 28 aprile nella terapia subintensiva del Covid Hospital, un 87enne di Avellino, ricoverato in terapia subintensiva dal 13 aprile, e un paziente di 49 anni di Contrada, ricoverato dal 15 marzo e in terapia intensiva dal 23 marzo.