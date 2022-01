Covid ad Avellino, quattro morti in poche ore

Quattro morti per Covid in poche ore in provincia di Avellino. È ieri sera, nell’unità operativa Covid di malattie infettive dell'azienda Moscati, un paziente di 88 anni di Avellino, ricoverato qualche ora prima del decesso in gravissime condizioni. Sono deceduti questa mattina, nella terapia subintensiva del Covid Hospital, due pazienti: un 84enne di Avellino, ricoverato dal 14 gennaio scorso, e un 97enne di Torella dei Lombardi, ricoverato dal 15 gennaio scorso. Al Frangipane di Ariano Irpino ha perso la vita una donna di 88 anni di Senerchia. I ricoveri nei due ospedali sono ora a quota 67, di cui 7 in terapia intensiva.

